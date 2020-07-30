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Продавец магазина отдал деньги и две банки энергетика, чтобы его не штрафовали в Шымкенте

На сегодняшний день департаментом антикоррупционной службы по городу Шымкент начато досудебное расследование.

Фото : ainews.kz30 июля 2020, 15:45

Замглавы районного санведомства взял деньги и два энергетика, чтобы не штрафовать продавца магазина в Шымкенте, сообщил на брифинге старший следователь первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов, передает корреспондент zakon.kz.

Департаментом антикоррупционной службы города Шымкент проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг абайского района, — сообщил Баржаксынов.

По его словам, должностное лицо подозревается в том, что 4 июля 2020 года получил от владельца одного из магазина денежные средства в размере 30 тыс. тенге и двух банок энергетического напитка "Горилла" общей стоимостью 700 тенге.

Следователь отметил, что деньги и напитки проверяющий взял, чтобы не привлекать нарушителя карантинного режима к административному штрафу. Имеется видеоролик.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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