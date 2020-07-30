Видео лечения ногой от COVID-19 и пневмонии появилось в Сети

Пришедшие к нему на терапию люди говорят о выздоровлении.

Журналист телеканала КТК Жазира Бегалы опубликовала в Facebook видео с неизвестным кызылординским знахарем, который, якобы, лечит обратившихся от коронавируса и пневмонии, передает zakon.kz.

На кадрах видно, как группа людей лежит на полу. К каждому подходит мужчина, и давит ногой по спине.

Кызылординский знахарь утверждает, что лечит коронавирус и пневмонию. Чтобы вылечиться, люди лежат под ногами целителя. Эта реклама уже бороздит по Instagram. Мы уже разобрали корень имбиря, корень хрена, лимон и бараний курдюк. Какой ужас, как бы теперь люди не начали искать лечение в ногах лекаря. Мне надо "перезагрузиться" после увиденного, - подписала видео Бегалы.

Одна из посетительниц утверждает, что температура и кашель прошли у нее за один день. Лечение, по словам людей, бесплатное.

Я лечу бесплатно, стараюсь помочь народу. Все делаю во благо людям. Сейчас разъезжаю по областям, невзирая на карантин. Буду лечить людей во всех регионах страны, кроме столицы. В каждом регионе буду принимать всего три дня, - сказал знахарь.

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