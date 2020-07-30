Какие навыки приобрели юные певцы на карантине

Артистам пришлось перестраиваться.

Юные певцы из Казахстана рассказали корреспонденту zakon.kz, чем занимаются на затянувшемся карантине, пока запрещены массовые мероприятия.

Наша страна живет в режиме карантина с уже 5-й месяц. И если некоторые отрасли все-таки имели возможность работать, то певцы и музыканты вынуждены были временно распрощаться с плотным концертным графиком, постоянными перелетами и выступлениями перед огромной аудиторией оффлайн. Чем заняли себя юные казахстанские певцы?

Казахстанская участница шоу "Голос. Дети" в Азербайджане 12-летняя Елизавета Примина сообщила, что отсутствие выступлений в связи с глобальным карантином дало возможность ей освоить новые музыкальные инструменты и открыть в себе другие таланты.

Учусь играть на укулеле, беру уроки на Youtube и дома повторяю, учу аккорды. Стала больше читать, а еще научилась кататься на скейте, много рисую ручкой и на айпаде, уроки тоже беру в Instagram. А вообще стала больше времени проводить с семьей и сестрами, строим из конструктора. И еще уговорила родителей завести собаку, хотя не разрешали очень давно. Теперь раньше встаю, соблюдаю режим, чтобы с ней гулять, заботиться, ухаживать, - сказала Елизавета.

А вот победитель казахстанской версии "Голос. Дети", участник "Новой волны" и других международных проектов 13-летний Даниил Юн не сразу привык к новому распорядку жизни. Певец признался, что первое время воспринимал карантин как "странные каникулы", потому что находился дома, но в то же время учеба шла через компьютер.

Постепенно я начал привыкать к новому распорядку дня, и делать то, на что раньше не хватало времени. Начал писать музыку и песни, мне это очень нравится и мне это очень интересно. Также стал изучать 3D-моделирование масок для соцсетей и редактирование фотографий, а еще я даже научился готовить некоторые блюда, - поведал Даниил Юн.

Тем не менее, юные артисты признались, что скучают по выступлениям перед аудиторией.

"По выступлениям и урокам вокала очень скучаю. Но дома больше учу песен и записываю каверы, дома даже оборудовали гардеробную, чтобы звук был лучше", - отметила Елизавета Примина.

Конечно, не хватало занятий вокалом, выступлений, концертов, школы, встреч с друзьями – всего того, что есть в обычной жизни. В общем есть плюсы в вынужденной самоизоляции, но все-таки хочется поскорее вернуться к обычному образу жизни, - поддержал юную коллегу Даниил.

Альберт Ахметов

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