Прагматизм во время коронакризиса: что помогает странам бороться с трудностями

Опыт Китая с Covid-19, возможно, не идеален, но прагматизм вернул страну на правильный путь.

Что сейчас происходит в мире? Повсюду коронавирусная пандемия, экономический кризис, снижение мировых цен на сырье и топливо. Эти события, несомненно, оказались болезненными для всех государств. «Ни одна страна не спасена», - говорится в воскресном заявлении ВОЗ.

Однако некоторым странам все же удалось взять ситуацию под контроль. По оценкам аналитиков, заметно контрастируют с остальным миром Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия. На контрасте с бьющими рекорды по смертности США, Бразилией и Индией можно выделить Вьетнам, Германию, африканскую Руанду и Китай. Что же объединяет эти страны в относительно успешной борьбе с невидимым врагом – прагматизм, а точнее прагматичная нация и не менее прагматичные решения правительств. Именно это качество помогло им перезапустить экономику, укрепить внутреннюю валюту, возобновить работу предприятий, стать вновь привлекательными для инвесторов. Несомненно, к факторам успеха нужно отнести и слаженную работу всех министерств, ответственность граждан, ту же добросовестность и исполнительность обеих сторон. Но все это начинается с более глубокого – воспитания ребенка, человека, отсюда и народа. Тот же самый прагматизм и стал путем к успеху многих уже развитых стран, а сегодня – путем к преодолению коронакризиса.

Об этом факторе успеха личности и нации я уже писал, но после непрекращающегося потока новостей о пандемии и путях ее решения в разных странах, решил взглянуть на прагматизм сквозь призму коронакризиса. Что значит быть прагматичным в сегодняшней ситуации, это уделять внимание практическим подходам, работающим при реальных обстоятельствах. Это раннее принятие карантинных мер (что позволяет системам здравоохранения не захлебнуться на пике эпидемии), контроль, ответственность за нарушение (важно отметить социальную ответственность, свойственную не всем нациям), стратегия, планирование, трансформация медицинской сети, запасливость. Для примера приведу ряд стран, успешно реализующих свои прагматичные-практичные решения.

Южная Корея, будучи одной из первых стран, куда перекинулась эпидемия из Китая, дважды смогла успешно погасить новые очаги: на первом этапе весной и сегодня. Здесь не используют спецсистемы для пропусков, камеры, штрафы, однако благодаря высокой соцответственности, удается сдерживать инфекцию. С самого начала пандемии, корейцы носили маски, перчатки, соблюдали дистанцию. Правильным решением было и массовое тестирование на начальных этапах, тщательное отслеживание цепочки контактировавших граждан. Это и есть прагматичный ответ на кризис.

Германия с их педантичным, пунктуальным и прагматичным народом, успешно выстроила стратегическое планирование, централизовав систему здравоохранения и перепрофилировав госпитали. Их успех во многом определился наличием специального плана на отдельный случай эпидемии. Каждое оборудование, даже аппараты ИВЛ, находятся в единой инфосистеме. В кризисные ситуации они переходят в пользование государства. Эти данные о свободном оборудовании в режиме реального времени спасли не один десяток жизней. Централизованно здесь также отпускаются рекомендации по противодействию коронавирусу и меры по защите населения.

На днях глава ВОЗ отмечал, что успех стран в борьбе с Covid-19 не обязательно связан с развитостью их систем здравоохранения: «Вирус нанес колоссальный ущерб в некоторых самых богатых странах мира, в то время как страны с весьма скромными возможностями успешно справляются». К списку таких стран можно отнести Вьетнам и Руанду. У последней есть опыт подобных кризисов: в 2019 году здесь успешно сдержали Эболу, не пустив вирус в страну. Их мерами в этот раз стала система всеобщего здравоохранения, использование дронов для доставки лекарств, бесплатная еда. Страна отлично подготовилась, чтобы поддерживать стабильность на протяжении кризиса. «Здесь один повод для беспокойства - семьи, живущие в других странах», - делился ситуацией в Сети один из студентов. Эксперты уже внесли Руанду в список стран, которые одними из первых восстановят экономику и вернутся к нормальной жизни.

К списку можно добавить и Вьетнам. Их «чудом» на днях поделился посол Ерлан Байжанов. С его слов, вот уже 88-ой день факты заражения не выявлены. Как выяснилось, вьетнамской санитарно-эпидемиологической службе удалось достичь такого результата благодаря международному опыту 2003 года, когда медиков отправили в Китай для получения опыта по противодействию вспышке атипичной пневмонии SARS-COV. «Отношение государства к недопущению эпидемии во Вьетнаме было в высшей степени ответственным. Какие уж тут тои и гулянки?», - отмечает посол. Ко всему прочему выделяется менталитет вьетнамского народа: дисциплина, сознательность, самоконтроль.

Теперь о народе, для описания которых часто используется слово «прагматизм». Восстановление этой страны способствует укреплению экономик вышеперечисленных стран. Именно Китай пошел по пути, который некоторым странам трудно принять – прагматизм. Введя строгий карантин, страна смогла ограничить число зараженных до 5 человек на 100 тыс. населения. Не ношение маски в общественном месте там чурается. Их передовая система отслеживания контактов и определение местонахождения инфицированного помогла резко остановить распространение вируса.

Опыт Китая с Covid-19, возможно, не идеален, но прагматизм вернул страну на правильный путь. Понятно, что условия в каждой стране разные, навязывать какой-либо набор процедур контрпродуктивно, но решение проблем научным и прагматичным путем уже шаг к его разрешению. Сегодняшний мир требует именно прагматизма, как в принятии решений, повседневном поведении, так и в международных отношениях. Прагматизм - это не всегда плохо, и, возможно, пришло время пересмотреть его достоинства.

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