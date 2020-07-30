По 21 млн тенге штрафа назначили сотрудникам ветконтроля за платное трудоустройство

Чиновники подозревались в получении взятки в размере 2 тыс. долларов за трудоустройство гражданина в вышеуказанную инспекцию.

Должностные лица областной территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора осуждены в крупному штрафу, сообщил главный эксперт Департамента партнерства Нурбек Набиев, передает корреспондент zakon.kz.

6 июля 2020 года Талдыкорганским городским судом осуждены к штрафу в размере 21 млн тенге каждый, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Руководитель Алматинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Абылкасымов Т. и руководитель отдела по контролю приграничных постов данной инспекции Карашев Д, — сообщил Набиев.

По его словам, должностные лица подозревались в получении взятки в размере 2 тыс. долларов США за трудоустройство гражданина в вышеуказанную инспекцию.

В целом, по информации ведомства, состоялись 15 обвинительных приговоров в отношении 20-ти лиц по ранее оконченным уголовным делам Антикоррупционной службой.

К лишению свободы приговорено – 7 лиц, к ограничению свободы – 5, к штрафу – 8, общая сумма штрафа составила 59,3 млн тенге. Осуждено 7 руководителей и 1 судья.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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