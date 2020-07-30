Экономический суд Мангистауской области сделал заявление на пост в Интернете

Гражданское дело со всеми жалобами находится в производстве судебной коллегии.

Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области прокомментировал пост представителя ТОО "SEMURG INVEST - Temir Zholy", сообщает zakon.kz.

Суд, ознакомившись с постом, рассматривает его как инструмент давления по делу, судебные акты по которым не вступили в законную силу. Доводы, изложенные в нем не нашли своего подтверждения, о чем свидетельствуют нижеизложенные обстоятельства.

В деле имеется дополнение №1 к иску от ТОО "SEMURGINVEST - Temir Zholy", где он указывает АО "Каскор-Транссервис" в качестве третьего лица на стороне истца.

В ходе судебного разбирательства, т.е. после окончания подготовки дела к судебному разбирательству, 18 мая 2020 года ТОО "SEMURGINVEST - Temir Zholy" подало в суд ходатайство о привлечении к участию в деле АО "Каскор-Транссервис" третьим лицом, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне истца. Ходатайство было судом отклонено, - отметили в суде.

Поскольку АО "Каскор-Транссервис", согласно ст. 51 ГПК в суд с самостоятельными требованиями на предмет спора не обращалось, судом не было принято решение о принятии его самостоятельного заявления. Кроме того, судом было отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в деле АО "Каскор-Транссервис" в качестве третьего лица. Таким образом, считать, что АО "Каскор-Транссервис" в течении полутора месяцев был участником процесса в качестве третьего лица, нет оснований.

Следовательно, делать вывод об устранении судом АО "Каскор-Транссервис" от участия в деле не состоятельно. Суд не установил нарушение законных интересов АО "Каскор-Транссервис", что легло в основу вынесения судом определения о возврате апелляционной жалобы от 3 июля 2020года. Далее, определением суда от 10 июля 2020года иск АО "Каскор-Транссервис" к ТОО "Caspian Oil Trans" был приостановлен до вступления в законную силу решения от 25 мая 2020 года об отказе в удовлетворении исковых требований ТОО "SEMURG INVEST - Temir Zholy" к ТОО "Caspian Oil Trans", т.к. АО "Каскор-Транссервис" и ТОО "SEMURG INVEST - Temir Zholy" предъявили к ответчику аналогичный иск. При таких обстоятельствах, суд, в соответствии со ст. 272 ГПК обязан приостановить производство по делу, - добавили в ведомстве.

Гражданское дело со всеми жалобами находится в производстве судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда.

Законность и обоснованность принятых судом первой инстанции судебных актов, а так же оценка действиям судей, касающихся отказа в привлечении к делу третьего лица, возврате апелляционной жалобы, назначения экспертизы, будет проверена при рассмотрении жалоб в Мангистауском областном суде, судебное заседание по которым назначено на 4 августа 2020 года.

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