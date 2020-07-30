Автолюбитель оставил без газа частный сектор в Алматы

Сейчас специалисты устраняют последствия.

Из-за ДТП с участием автомашины Honda без газа остался частный сектор в районе проспекта Райымбека, передает zakon.kz.

Инцидент случился на проспекте Райымбека 182-А. По информации филиала "Управление магистральных газопроводов "Алматы" АО "Интергаз Центральная Азия", автомобиль Honda совершил наезд на газопровод среднего давления Ду-108 мм, в результате чего газопровод деформирован.

Произошла разгерметизация фланцевых соединений. В настоящее время без газа остались 120 вводов частного сектора, 3 ввода коллективной жилой застройки и 7 промышленных предприятий. Силами аварийной газовой службы проводятся необходимые мероприятия. - сказала ведущий инженер СПБ, ОТ и ОС филиала "Управление магистральных газопроводов "Алматы" АО "Интергаз Центральная Азия" Анар Ахбердиева.

В причинах ДТП по заявлению компании разберется полиция.

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