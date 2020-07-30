Задержание россиян в Беларуси прокомментировали в Кремле

Российский посол сейчас обсуждает ситуацию с коллегами.

В Кремле надеются, что все права российских граждан, задержанных в Минске по подозрению в подготовке террористического акта, будут соблюдаться в полной мере. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Он отметил, что российская сторона не располагает полной информацией о произошедшем.

Можем констатировать следующее: мы знаем, что 33 российских гражданина была задержаны в Беларуси, 200 находятся в розыске. Отсутствует информация о каких либо противоправных действий россиян. Вместе с тем мы видим и слышим официальные заявление представителей Минска о том, что россияне дескать причастны к планам по дестабилизации обстановки в Беларуси в преддверии выборов, другой информацией мы не располагаем, - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что российский посол сейчас обсуждает ситуацию с коллегами.

Надеемся, что получим исчерпывающую информацию, - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что контактов президентов пока не планируется.

Накануне СМИ Беларуси сообщили, что под Минском были задержаны 32 сотрудника иностранной частной военной компании. По словам главы Комитета госбезопасности страны Валерия Вакульчика, задержанные являются сотрудниками ЧВК "Вагнер".

Эти события связывались с прибытием в Беларусь более 200 человек якобы "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке теракта.

МИД Беларуси уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!