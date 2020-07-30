Братусь: Важнейшие обстоятельства спора очевидны

Полемика о толковании норм гражданского процесса не должна заслонять факты частного права.

Адекватное стремление быть услышанным отвечает предусмотренному Конституцией принципу (пп. 4 п. 3 ст. 71) и идее самозащиты гражданских прав (п. 3 ст. 9 ГК), тем более, если по независящим от заявителя причинам нивелируются другие средства защиты, отмечает кандидат юридических наук Дмитрий Братусь zakon.kz.

Важнейшие обстоятельства спора очевидны. Материнская компания в деле «дочки» на подготовительной стадии (до 17.04.2020 г.) заявила самостоятельные требования (так называемое дополнение № 1 от 01.04.2020 г.) и более полутора месяцев активно участвовала в процессе (делегировала своего представителя, заявляла ходатайства, получала по ним положительные и отрицательные определения и т.д.) – это непреложные факты, спорить с ними, обзывать «день» «ночью» бессмысленно.

Если третье лицо таковым не являлось, тогда чему было посвящено ходатайство ответчика об отстранении? О чем тогда протокольное определение от 18.05.2020 г.? В связи с чем судье Нурушевой 18.05.2020 г. заявлен первый отвод? Ну и почему же все-таки не была допущена до апелляционного пересмотра жалоба материнской компании на неправосудное решение? Если она не третье лицо, то в «худшем» для нее случае она – лицо заинтересованное (ч. 4 ст. 401 ГПК). Разве не так? Зачем потребовалось так грубо, некультурно выдавливать участника из дела, закрывать ему дорогу в апелляцию, раздувая из искры пламя?

Полемика о толковании норм гражданского процесса (призываю независимую аудиторию отличать «толкование» от попыток «микшировать» истину!) не должна заслонять факты частного права. Самовольное строение незаконно (ст. 244 ГК). Можно додумывать нюансы, но общее правило незыблемо. Оспариваемым решением, как это ни парадоксально, прямо признано отсутствие согласия хозяина земли на размещение на ней каких-либо трубопроводов. Этот факт подтверждается и позицией Верховного Суда по ранее рассмотренному делу. Магистральный (один и тот же – и в этом главный смысл преюдиции!) трубопровод прокладывается только с разрешения Правительства (пп. 2 ст. 5 Закона «О магистральном трубопроводе»). Разрешения не было.

Игнорирование на местах основных принципов вертикали власти чревато общим дисбалансом системы (по всем направлениям государственного строительства). Неужели, это не очевидно?

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