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Назначен председатель правления QazExpoCongress 

Им стал Аллен Чайжунусов.

Фото : Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК30 июля 2020, 16:33

Чайжунусов Аллен Сержанович назначен Председателем Правления АО "Национальная компания "QazExpoCongress" решением единственного акционера в лице Министерства торговли и интеграции, сообщает zakon.kz.

Ранее занимал должность заместителя председателя правления АО "НК" АСТАНА ЭКСПО-2017"

Чайжунусов Аллен родился 25 августа 1981 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (2002)

Юрист-международник

· Казахская финансово-экономическая академия (2011)

Экономист

Трудовой стаж:

· Менеджер представительства ТОО ""Казахстанская кабельная компания" в Российской Федерации (1998-2003);

· Находился на дипломатической службе (2003-2006);

· Заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области (2006-2008);

· Заведующий Секретариатом Центрального аппарата Народно-Демократической партии "Нур Отан" (2006-2008);

· Управляющий директор ТОО "Самрук-Казына Контракт" (2010-2012);

· Исполнительный директор, вице-президент Федерации велосипедного спорта Республики Казахстан (2010-03.2013);

· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры (03.2013-2014);

· Первый вице-президент Федерации футбола Казахстана (2014-2015);

· Управляющий директор - директор Департамента маркетинга и продвижения АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" (06.2015-11.2017);

· Генеральный комиссар секции Казахстана на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020 Дубай" (06.11.2017-01.2018)

· Заместитель Председателя правления АО "НК" АСТАНА ЭКСПО-2017" (с 01.2018)


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