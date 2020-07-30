Назначен председатель правления QazExpoCongress
Им стал Аллен Чайжунусов.
Чайжунусов Аллен Сержанович назначен Председателем Правления АО "Национальная компания "QazExpoCongress" решением единственного акционера в лице Министерства торговли и интеграции, сообщает zakon.kz.
Ранее занимал должность заместителя председателя правления АО "НК" АСТАНА ЭКСПО-2017"
Чайжунусов Аллен родился 25 августа 1981 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (2002)
Юрист-международник
· Казахская финансово-экономическая академия (2011)
Экономист
Трудовой стаж:
· Менеджер представительства ТОО ""Казахстанская кабельная компания" в Российской Федерации (1998-2003);
· Находился на дипломатической службе (2003-2006);
· Заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области (2006-2008);
· Заведующий Секретариатом Центрального аппарата Народно-Демократической партии "Нур Отан" (2006-2008);
· Управляющий директор ТОО "Самрук-Казына Контракт" (2010-2012);
· Исполнительный директор, вице-президент Федерации велосипедного спорта Республики Казахстан (2010-03.2013);
· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры (03.2013-2014);
· Первый вице-президент Федерации футбола Казахстана (2014-2015);
· Управляющий директор - директор Департамента маркетинга и продвижения АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" (06.2015-11.2017);
· Генеральный комиссар секции Казахстана на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020 Дубай" (06.11.2017-01.2018)
· Заместитель Председателя правления АО "НК" АСТАНА ЭКСПО-2017" (с 01.2018)
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