Акимат Атырауской области: Спонсорскую помощь не скрывали на складах

В данное время продолжается доставка медицинских препаратов, выделенные спонсорами, в больницы региона.

Доставленную в Атыраускую область спонсорскую помощь не скрывали на складах, сообщает zakon.kz.

По данным областного управления здравоохранения, спонсорская помощь, доставленная АО «АТМА-Аэропорт Атырау» 25 июня, начала распределяться с 17 июля и полностью была распределена между медицинскими учреждениями.

Этот вопрос на личном контроле акима области. Ведется внутренняя проверка и если выяснится, что со стороны ответственных лиц были допущены какие либо нарушения, они понесут наказание.

К примеру, в Исатайскую центральную районную больницу (ЦРБ) в июне-июле за счет спонсорских помощи были доставлены 10140 единиц медицинских масок, 660 медицинских комбинезонов, в Жылыойскую ЦРБ в этот же период были поставлены 13110 штук масок, 180 противочумных костюмов, 2070 защитных комбинезонов, защитные очки – 190 штук, защитные экраны – 300, перчатки – 7663 штук.

На сегодня эти медучреждения полностью обеспечены медицинскими защитнымм препаратами и другими необходимыми веществами, создан необходимый фонд запаса. Напомним, спонсорская помощь АО «АТМА-Аэропорт Атырау» для борьбы с пандемией, была доставлена в Атырау 25 июня.

Весь товар был разгружен в центральный склад, расположенный при Геологской поликлиники. После всех процедур подсчета и приема товара, их начали распределять по медучреждениям, по мере поступления от них заявок. Стоит отметить, что кроме данного центрального склада при Геологской поликлиники, в других медучрждениях нет возможность для складирования товаров.

Кроме этого, на складе необходимо концентрировать, как минимум, двухнедельный запас медикаментов и медсредств, при необходимости для экстренного решения. Это необходимый алгоритм для безопасного функционирования медучреждений. 26 июня Исатайская ЦРБ объявила тендер на госзакупку 500 комбинезонов. Также Жылыойская ЦРБ приняла решение о госзакупки по приобретению защитных масок, пульсовых оксиметров и одноразовых комбинезонов.

Так как эти два медучреждения работают на хозрасчетной основе, финансово-хозяйственную деятельность они организуется самостоятельно. Для этого ранее были предусмотрено финансирование из бюджета. Соответственно, приобретение необходимых для медучреждения товаров они определяют сами, по мере необходимости и в соответствии с требованиями законодательства. Так, Исатайская ЦРБ объявила тендер на покупку 500 комбинезонов 23 июня, одна из-за отсутствия потенциальных поставщиков, были внесены изменения и 26 июня вновь был объявлен конкурс. В итоге 9 июля был заключен договор с Атырауским учебно-производственным предприятием Казахского общества глухих. 27 июля весь товар на сумму 1 930 000 тенге был доставлен в больницу.

План государственных закупок для поставки 5000 медицинских масок был изменен 1 июля, а объявление о закупках впервые было опубликовано 2 июля. Тендер был признан несостоявшимся, и, в соответствии с требованиями процедуры закупка была произведена из одного источника. В результате, ИП «Султангалиев» 14 июля этого года подписало контракт на 585 000 тенге, товар был доставлен 15 июля. Также, с вышеотмеченными конкурсами, Жылыойская ЦРБ провела государственные закупки на приобретение защитных масок, пульсовых оксиметров и одноразовых комбинезонов. На данный момент все товары доставлены. Кроме этого, и другие частные организации Жылыойского районе оказали спонсорскую помощь медучреждению. Закупки осуществляются в соответствии с потребностями медицинских учреждений.

Следует отметить, что, не смотря на оказание помощи спонсорами, плановые госзакупки не отменяются. Что касается необходимых медпрепаратов, выделяемых за счет спонсоров, управление здравоохранения регулярно ведет учет приема и распределения между медицинскими учреждениями области. В данное время продолжается доставка медицинских препаратов, выделенные спонсорами, в больницы региона.

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