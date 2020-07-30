Аэропорт Усть-Каменогорска временно не принимает самолеты
Все рейсы будут перенаправлены в Семей.
Фото : pixabay.com30 июля 2020, 16:56
В аэропорту Усть-Каменогорска началась масштабная реконструкция, поэтому все рейсы будут перенаправлены в Семей, передает zakon.kz.
Работы в этом направлении должны вестись круглосуточно. На время реконструкции рейсы будет принимать аэропорт Семея, — сказал аким ВКО Даниал Ахметов.
Как сообщает YK-news.kz глава региона поручил подчиненным в течение десяти дней составить план, в котором будут расписаны все ремонтные работы. Поскольку аэропорт Семея нужно заранее подготовить к приему дополнительных рейсов.
Напомним, в этом году начата реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Усть-Каменогорска. Полоса будет расширена и удлинена.
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