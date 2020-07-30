Почему сейчас дорожает недвижимость в Казахстане и когда спад цен?

Цены в среднем повысились на 0,7%, однако, если сделать более глубокий анализ, то можно заметить более серьезное увеличение.

В то время как во многих странах Европы в период продолжающейся пандемии коронавируса цены на недвижимость падают, в Казахстане в июле цены на недвижимость, особенно на вторичном рынке, постоянно растут, и продавцы не готовы уступать в цене слишком много. Как долго цены будут держаться на таком уровне, выяснял корреспондент zakon.kz.

Те, кто начал поиски квартиры до введения режима ЧП, и продолжает их сейчас, особенно сильно заметили, как подросли цены на недвижимость. Более того, одни и те же квартиры и дома могут в течение недели спокойно вырасти в цене. Неужели продавцы думают, что смогут реализовать недвижимость сейчас, в не самые благополучные времена, за столь внушительные суммы?

Советник президента объединенной Ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко считает, что нынешняя ситуация – результат повышенного спроса, который сложился из-за прошедшего режима ЧП и продолжающегося карантина.

Ежемесячно в среднем по стране в Казахстане совершалось 22 – 23 тыс. сделок с объектами недвижимости. Во время режима ЧП люди не имели возможность просматривать квартиры, которые хотели бы купить, да и в принципе оформить сделку. Это, бесспорно, отразилось на количестве совершаемых сделок и стало толчком к формированию краткосрочного отложенного спроса, - пояснила Нина Лукьяненко.

По ее данным, в апреле, в момент действия режима ЧП, совершено 5211 сделок по всей стране, в мае- 17 210 (режим ЧП по 11 мая, и затем по записи у нотариуса уже можно было оформлять сделки), в июне заключена 32121 сделка по стране, или увеличение числа сделок на 86,6 % по сравнению с маем.

"Если посмотреть на цифры на указанный период, то станет понятно, что именно дало поднятие цен", - сказала Нина Лукьяненко.

Официальная статистика говорит о том, что цены на недвижимость в Казахстане в среднем повысились на 0,7%, однако, если сделать более глубокий анализ, то можно заметить увеличение стоимости нового жилья на 6,5 %, а вторичный рынок показал всплеск на 6,5-7,3%.

Обычно с ослаблением местной валюты, люди начинают искать возможности сохранения своих накоплений. Поэтому обычно дорожают твердые валюты и недвижимость. Однако, внутри рынка недвижимости тоже есть свои сегменты. Поэтому, вполне вероятно, что дорожать будет новое жилье, вторичное жилье выше классом и инвестиционное жилье – то, что можно купить и сдавать в аренду, -убежден финансовый эксперт, консультант, член Ассоциации экономистов Казахстана Расул Рысмамбетов.

Еще одна причина удорожания названных им сегментов жилья - в цене стройматериалов. Половина из них – импортная, и поэтому с ослаблением местной валюты платить в тенге придется больше.

Сопутствующая причина удорожания - государство вкладывает деньги в жилое строительство, а значит в каких-то регионах будет складываться дефицит на строительные материалы, - добавил Рысмамбетов.

И все-таки, эксперты оптимистично высказываются о динамике цен на недвижимость в казахстанских городах в ближайшем будущем.

Я все-таки считаю, что ситуация такого повышенного спроса – это всего лишь отсрочившиеся сделки, и они не окажут в дальнейшем давления на цены. В ближайшее время мы будем наблюдать, как количество сделок вновь более-менее равномерно восстановится. Конечно, при условии, что ситуация с коронавирусом по стране не станет еще более критической и не появятся условия для ужесточения порядка ведения бизнеса и новых ограничений физического перемещения людей, - отметила Нина Лукьяненко.

Также нужно учитывать, сколько времени покупатели недвижимости будут готовы платить за нее так много, как хотят продавцы.

Жилье не может дорожать долго, так как его рост будет сдерживаться покупательской способностью людей. Поэтому, длительный кризис может снизить цены, - заключил Расул Рысмамбетов.

Как бы там ни было, даже в период высоких цен можно найти именно такую квартиру, которая будет удовлетворять условию "цена равна качеству". Конечно, платить одну и ту же повышенную сумму за обустроенную квартиру с мебелью, не требующую ремонта, и за жилье, которое потребует дополнительных вложений – разные вещи. Но если покупатель встретил сговорчивого продавца, который согласен оставить часть мебели, и ремонт сделал до продажи, то такую недвижимость можно смело брать даже по нынешним ценам на рынке и заселяться сразу же после покупки.

Альберт Ахметов

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