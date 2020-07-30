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Япония отменит запрет на въезд иностранцев

До 90 тысяч иностранных граждан, имеющих вид на жительство, включая студентов, бизнесменов и стажеров, в настоящее время застряли за пределами Японии.

Фото : Pixabay30 июля 2020, 17:12

Япония со следующей недели отменит запрет на повторный въезд некоторых иностранных резидентов, введенный для ограничения распространения коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

До 90 тысяч иностранных граждан, имеющих вид на жительство, включая студентов, бизнесменов и стажеров, в настоящее время застряли за пределами Японии.

Со среды они смогут подать заявление о возвращении, говорится в заявлении МИД.

Те, кто имеет право на это, должны будут получить "письмо с подтверждением возвращения" от ближайшего японского дипломатического представительства и представить доказательства отрицательного теста на вирус, проведенного в течение 72 часов после их полета.


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