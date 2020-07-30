В ВКО прошел страшный ураган с градом, сорваны крыши домов

Также повреждены другие объекты

В поселке Новая Бухтарма ВКО 29 июля сильный ветер сорвал крыши домов. Также местные жители сняли на видео град, передает zakon.kz.

По информации ДЧС ВКО, жертв и пострадавших в результате стихии нет. Однако, некоторым домам и другому имуществу нанесен ущерб. Судя по видео, в поселке град достигал размера перепелиного яйца. Осадки, падавшие с неба, повредили сады и огороды, а также автомобили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мохнатка. Бухтарма Публикация от САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ 24/7 (@osa_uka_vko) 29 Июл 2020 в 4:54 PDT

Также заметно, что ураган повалил деревья и столбы линий электропередач,сорвал кровлю с несколько домов.

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