В ВКО прошел страшный ураган с градом, сорваны крыши домов
Также повреждены другие объекты
Фото : Instagram30 июля 2020, 17:15
В поселке Новая Бухтарма ВКО 29 июля сильный ветер сорвал крыши домов. Также местные жители сняли на видео град, передает zakon.kz.
По информации ДЧС ВКО, жертв и пострадавших в результате стихии нет. Однако, некоторым домам и другому имуществу нанесен ущерб. Судя по видео, в поселке град достигал размера перепелиного яйца. Осадки, падавшие с неба, повредили сады и огороды, а также автомобили.
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Также заметно, что ураган повалил деревья и столбы линий электропередач,сорвал кровлю с несколько домов.
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