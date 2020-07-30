Ефремова снова доставили в суд

Ефремову могут продлить домашний арест, срок которого истекает 9 августа.

Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов доставлен в Пресненский суд Москвы для участия в предварительном слушании дела о ДТП со смертельным исходом, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Путь от дома до суда Ефремов проделал на легковой машине ФСИН России, сотрудники которой следят за соблюдением установленных артисту ограничений. Отвечать на вопросы журналистов Ефремов в очередной раз отказался.

Ожидается, что в ходе проходящего в закрытом режиме предварительного слушания стороны определят дату рассмотрения дела по существу. Кроме того, накануне участники процесса не исключали, что сегодня Ефремову могут продлить домашний арест, срок которого истекает 9 августа.

В среду Ефремова уже привозили в суд, но тогда предварительное слушание спустя 20 минут было отложено из-за неявки адвокатов артиста.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!