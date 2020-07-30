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ЕС продлил санкции в отношении КНДР

Санкции, введенные против Пхеньяна из-за разработки баллистических ракет и ядерного оружия, будут действовать еще по меньшей мере год.

Фото : Pixabay30 июля 2020, 18:09

Евросоюз еще на год продлил санкции в отношении Северной Кореи, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что ограничительные меры коснутся физических и юридических лиц.

Совет сегодня утвердил список физических и юридических лиц, подпадающих под автономные санкции ЕС против Корейской Народно-Демократической Республики. Существующие ограничительные меры (запрет на поездки и замораживание активов), введенные в отношении включенных в перечень физических и юридических лиц, будут продолжать применяться в течение одного года до следующего ежегодного обзора, - говорится в заявлении Совета.

На сегодняшний день в отношении Северной Кореи действует самый суровый санкционный режим. Принятая Совбезом ООН резолюция 2397 предусматривает ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также требует от других государств выслать со своей территории всех северокорейских рабочих. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет, а также ядерного оружия.


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