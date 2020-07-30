Минздрав 1 августа озвучит данные объединенной статистики по коронавирусу и пневмонии

Министр пообещал выйти на пресс-конференцию в СЦК.

1 августа министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой пообещал предоставить данные объединенной статистики по коронавирусу и пневмонии, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас все подготовительные работы подходят к завершению. 1 августа мы планируем провести брифинг на площадке Службы центральных коммуникаций для того, чтобы разъяснить наши подходы. Также будет озвучена объединенная статистика по коронавирусу и коронавирусной пневмонии, - сообщил Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Напомним, с 1 августа в Казахстане начинают вести объединенную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонии.

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