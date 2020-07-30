Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Минздрав 1 августа озвучит данные объединенной статистики по коронавирусу и пневмонии

Министр пообещал выйти на пресс-конференцию в СЦК.

Фото : 24kz30 июля 2020, 18:12

1 августа министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой пообещал предоставить данные объединенной статистики по коронавирусу и пневмонии, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас все подготовительные работы подходят к завершению. 1 августа мы планируем провести брифинг на площадке Службы центральных коммуникаций для того, чтобы разъяснить наши подходы. Также будет озвучена объединенная статистика по коронавирусу и коронавирусной пневмонии, - сообщил Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Напомним, с 1 августа в Казахстане начинают вести объединенную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонии.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты