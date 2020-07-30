Программы по реабилитации пациентов после коронавируса и пневмонии запустят в начале августа

Финансирование реабилитации будет осуществляться из ФСМС.

Программы реабилитации пациентов после коронавируса и пневмонии запустят в начале августа. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК, передает корреспондент zakon.kz.

Касательно реабилитации - это целый большой вопрос. Сейчас у нас разрабатываются все программы, которые есть. Буквально в начале августа мы планируем доработать тарифы и данную услугу запустить. Она будет состоять из нескольких этапов. Первый этап - на уровне поликлиник: первый, второй уровень реабилитации, самоменеджмент пациентами, разработка специальных программ. И второй этап – у нас идет на уровне амбулаторной помощи и первый, второй этап – на уровне стационара, там, где пациенты могут получить реабилитационную помощь, - сказал Цой.

По его словам, финансирование программ реабилитации будет осуществлять из ФСМС.

Данная сумма будет оплачена из Фонда обязательного медицинского страхования. И самое важное, что будут определены конкретные критерии по тяжести заболевания, какой вид реабилитации пациенты должны получать. То есть в зависимости от тяжести перенесенного заболевания будет определяться конкретная реабилитационная программа, - пояснил глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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