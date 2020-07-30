Нужна ли маска во время бега или питания в летних кафе

Министр здравоохранения утверждает, что ношение масок необходимо в постоянном режиме для любого возраста.

Маски нужно носить постоянно, в том числе во время бега и посещения летних ресторанов, заявил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге его спросили, как гражданам заниматься спортом и посещать летние кафе в то время, как приказом Минздрава казахстанцы обязаны носить маски в помещении и общественных местах.

У нас приказ вышел по обязательному ношению масок независимо от того, чем занимается гражданин. В общественных местах маску нужно носить. Что касается летних кафе, есть регламент, дистанцирование должно быть порядка 2 метров, это позволит защитить наших граждан на расстоянии, — сказал Цой.

Ношение масок, по его словам, также необходимо детям, вне зависимости от возраста.

На уточняющий вопрос журналиста, как обедать или бегать в масках, а также нужно ли носить маски грудным детям, министр ответил, что "маски нужно носить всем".

В свою очередь заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов дополнил, что в требовании речь идет об общественных местах.

Если хотите бегом заниматься, есть специальные места, где есть возможность бегать и заниматься спортом, не одевая маску. Но в парках и на улицах это очень важный вопрос, нам пора привыкать. Я уже приводил пример, что в сутки 1 472 человека выявлено. Это немалое количество людей. В ресторане на улице пожалуйста, но с социальным дистанцированием. Руководители ресторанов и любых объектов теперь будут нести персональную ответственность за соблюдением этого режима и все столы должны поставить как положено. Надо думать о тех, кого мы потеряли. Я понимаю, каждому хочется, но временно я вас прошу, пора остановится, пора сделать разрыв той цепочки, которая идет. Неужели мало тех людей, кого мы потеряли? — сказал Тугжанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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