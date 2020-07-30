Посмертную выплату семьям погибших медиков будут выдавать сразу

По закону выплаты семьи могут получить только через полгода после права вступления в наследство.

На брифинге в СЦК заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов рассказал, как будут получать посмертную выплату семьи медиков, которые погибли от коронавирусной инфекции и пневмонии, передает корреспондент zakon.kz.

В соответствии с Гражданским Кодексом, семьи должны ждать шесть месяцев для получения выплаты. Но мы, учитывая тяжелую ситуацию, поручение президента Токаева, мы приняли решение. Министерство здравоохранения приняло специальный приказ. В связи с чем при поступлении заявления мы приняли решение удовлетворять заявки, не ожидая истечения 6 месяцев, - сказал заместитель премьер-министра РК Тугжанов.

Ранее сообщалось, что в случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 медикам будет выплачивается в размере 2 000 000 тенге.

В случае смерти указанных лиц от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 их семьям ЕСВ выплачивается в размере 10 000 000 тенге.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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