ВВП США упал на рекордные 32,9%

Вторая оценка ВВП США за второй квартал 2020 года будет опубликована 27 августа.

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 во втором квартале 2020 года ВВП США сократился на 32,9%, передает zakon.kz.

Об этом сообщило Бюро экономического анализа (BEA) министерства торговли США.

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) сократился во втором квартале 2020 года на 32,9% в годовом выражении, - говорится в сообщении.

Вторая оценка ВВП США за второй квартал 2020 года будет опубликована 27 августа.

Снижение ВВП во втором квартале отражает ответ на COVID-19, поскольку указы "оставаться дома" в мае и апреле были частично отменены в некоторых районах страны в мае и июне, а государственные выплаты в связи с пандемией были распределены между домохозяйствами и предприятиями…Снижение реального ВВП отражает снижение расходов на личное потребление, экспорта, частных инвестиций в товарно-материальные запасы, капитальных нежилищных инвестиций, капитальных инвестиций в жилье, а также расходов штатов и местных властей, которые были частично компенсированы увеличением расходов федерального правительства, - отмечают аналитики.

28 мая Бюро экономического анализа (BEA) министерства торговли США сообщило, что ВВП США в I квартале 2020 года, по второй оценке, снизился на 5%.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!