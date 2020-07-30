Что и как влияет на курс тенге

Рассказываем почему нужно пристально следить не только за событиями в России, но и за другими факторами.

Казалось, что после марта все более-менее стабильно, но в последние недели российский рубль начал сильно сдавать свои позиции, ослабнув на 7,20% с 68,23 до 73,17.

Слабела российская валюта в первую очередь на фоне очередного снижения базовой ставки Центробанком РФ. Это сужает дифференциал ставок с валютами развитых стран, и тем самым делает российскую валюту менее привлекательной для инвестиций. Кроме этого возобновились активные разговоры о новых санкциях в отношении России, а это никогда хорошо не влияет на валюту. Не все стабильно у нашего торгового партнера и с поставками газа и строительством газопровода в Европу. Кроме этого в России только-только закончилась налоговая недели и конвертации зарубежными инвесторами выплат дивидендов в рублях крупнейшими компаниями России. Транзакции на внушительную сумму в течение короткого периода времени способно негативно отразится на динамике обменного курса.

Россия один из основных торговых партнеров Казахстана. Именно поэтому мы так пристально смотрим в их сторону. Несмотря на весомые объемы взаимной торговли с Евросоюзом и Китаем, доля РФ в совокупном импорте Казахстана выросла до 42% от всего импорта в первом квартале этого года.

За рублем слабеет и тенге. И это провоцирует обсуждение "привязки" нашей валюты к рублю. Однако привязка тенге к рублю означала бы постоянное значение тенге-рубль и подразумевала бы некий "паритет". Рубль не может не оказывать влияния на нашу валюту в силу высокой доли в торговле услугами и товарами. Но привязки по факту нет — можно заметить, что курс тенге к рублю варьировался от 5,22 до 6,19 в течение календарного года.

Значительный "разброс" паритета указывает на то, что даже при наличии экономической зависимости, рубль не единственный превалирующий фактор курса тенге к доллару. Важный, но не единственный.

Все факторы, которые влияют на рубль не влияют на тенге напрямую, а лишь опосредованно через курс рубля. Наш обменный курс формируется исходя из внутренних локальных, так и внешних факторов, включая движение цен на нефть и риск-аппетит глобальных инвесторов. Кстати, Казахстан, благодаря ставке в 9% выглядит достаточно аппетитно, особенно, когда у инвесторов пройдет страх очередного обвала. Также не стоит забывать про расширяющийся дифференциал ставок между тенговыми и рублевыми финансовыми инструментами. он должен оказать поддержку тенге, ведь разница между ставкой НБРК и ЦБР уже выросла до 5%.

Таким образом мы действительно зависим от рубля, но степень этой зависимости не абсолютная и тенге достаточно свободная валюта, особенно последние полгода, и способна постоять за себя сама. Этому может поспособствовать государственные программы диверсификации экономики и дешевые кредиты для бизнеса.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!