Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Тарифы на воду и канализацию снизили в Кызылорде

Новые тарифы вводятся в действие с 1 сентября 2020 года.

Фото : okoskol.ru30 июля 2020, 19:16

С учетом изменения стоимости электрической энергии, а также исключения необоснованно полученных доходов по неисполнению тарифных смет и инвестиционных обязательств за 2019 год, корректировки инвестпрограммы в сторону уменьшения Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области утверждены тарифы для ГКП "Кызылорда су жуйеси" со снижением для всех групп потребителей, передает zakon.kz.

Так, на услуги водоснабжения - на 1,5%, в т.ч. для населения – с 45,61 тенге до 44,92 тенге, для бюджетных организаций – с 105,68 тенге до 104,09 тенге, для прочих потребителей – с 150,55 тенге до 148,29 тенге за 1 м3 с НДС.

На услуги водоотведения - на 2,76% в.т.ч. для населения – с 48,82 тенге до 47,48 тенге, для бюджетных организаций – с 124,75 тенге до 121,31 тенге, для прочих потребителей – с 135,73 тенге до 131,98 тенге за 1м3 с НДС.

Новые тарифы вводятся в действие с 1 сентября 2020 года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты