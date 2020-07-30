Тарифы на воду и канализацию снизили в Кызылорде

Новые тарифы вводятся в действие с 1 сентября 2020 года.

С учетом изменения стоимости электрической энергии, а также исключения необоснованно полученных доходов по неисполнению тарифных смет и инвестиционных обязательств за 2019 год, корректировки инвестпрограммы в сторону уменьшения Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области утверждены тарифы для ГКП "Кызылорда су жуйеси" со снижением для всех групп потребителей, передает zakon.kz.

Так, на услуги водоснабжения - на 1,5%, в т.ч. для населения – с 45,61 тенге до 44,92 тенге, для бюджетных организаций – с 105,68 тенге до 104,09 тенге, для прочих потребителей – с 150,55 тенге до 148,29 тенге за 1 м3 с НДС.

На услуги водоотведения - на 2,76% в.т.ч. для населения – с 48,82 тенге до 47,48 тенге, для бюджетных организаций – с 124,75 тенге до 121,31 тенге, для прочих потребителей – с 135,73 тенге до 131,98 тенге за 1м3 с НДС.

Новые тарифы вводятся в действие с 1 сентября 2020 года.

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