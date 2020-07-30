В Алматы открылся сервисный акимат Турксибского района в формате Open-space

В "Open Turksib" жители района будут получать услуги и консультации специалистов сферы здравоохранения, образования, архитектуры и градостроительства, земельных отношений, ЖКХ и других социально значимых сфер деятельности.

Проект сервисного акимата, предоставляющий услуги в новом формате, запущен акиматом Турксибского района совместно с Департаментом по противодействию коррупции Алматы, передает zakon.kz.

В целях создания комфортных условии для услугополучателей и повышения цифровой грамотности, для жителей Турксибского района предоставлена возможность решить сразу несколько вопросов в разных сферах деятельности по принципу "одного окна", избегая посещения нескольких различных инстанций.

В "Open Turksib" жители района будут получать услуги и консультации специалистов сферы здравоохранения, образования, архитектуры и градостроительства, земельных отношений, ЖКХ и других социально значимых сфер деятельности.

Также горожане могут получить некоторые услуги ЦОН (разные справки, ЭЦП ключ, постановка на очередь, на жилье, дет.сад, школу, сдавать документы и т.д.)

Центр оснащен зонами комфортного ожидания, технически оснащенными рабочими местами, установлены информационные стенды, конференц-зал для проведения разного формата образовательных и деловых мероприятий. Также предусмотрен детский уголок, где посетителям с детьми позволят оставить ребенка, до получения услуги.

Переход акиматов в формат под Open-space является открытой и прозрачной формой для диалога с услугополучателем, что способствует повышению доверия граждан к институтам государственной власти и формирования антикоррупционной культуры. Использование такой технологии отвечает всем требованиям современной антикоррупционной политики, - отметил руководитель Антикоррупционной службы Ныгмеджан Сапаров.

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