Ербол Оспанов назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК
Ранее он занимал должности вице-президента, первого вице-президента, президента АО "Центр развития трудовых ресурсов".
Постановлением правительства РК Оспанов Ербол Дуйсебаевич назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.
Ербол Оспанов родился в 1977 году в Южно-Казахстанской области. В 1998 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, в 2002 году — Казахский национальный аграрный университет.
Трудовую деятельность начал в 1999 году инженером первой категории в АО "Казахстанский институт технико-экономических исследований, проектирования объектов и информационных систем железнодорожного транспорта "Казгипрожелдортранс".
В 2000-2001 гг. — ведущий инженер филиала АО "Казахстанский институт технико-экономических исследований, проектирования объектов и информационных систем железнодорожного транспорта "Казгипрожелдортранс".
В 2001-2006 гг. работал руководителем проектов ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта".
В 2006-2007 гг. — ведущий инженер-проектировщик отдела системного анализа и бизнес планирования управления разработки информационных систем АО "Центр информатизации финансовых систем".
В 2007-2010 гг. работал в АО "Национальные информационные технологии", где занимал должности главного специалиста департамента по созданию ИКТ-подразделений государственных органов, главного менеджера ИКТ-процессов Программы по функционированию ИКТ-подразделений государственных органов, заместителя директора центра компетенций, директора центра компетенций.
В 2010-2012 гг. занимал должности директора департамента развития информационно-коммуникационных технологий, управляющего директора АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".
В 2012-2016 гг. работал первым заместителем, заместителем генерального директора РГКП "Государственный центр по выплате пенсий".
В 2016-2020 гг. занимал должности вице-президента, первого вице-президента, президента АО "Центр развития трудовых ресурсов".
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