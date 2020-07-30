Главный имам мечети "Абу Бакр" также призвал жителей города строго соблюдать противоэпидемиологические правила.

В Алматы волонтеры помогут раздать нуждающимся жертвенное мясо в дни Курбан айта. Об этом на онлайн-брифинге сказал главный имам мечети "Абу Бакр" Наурызбайского района Асет Аташов, передает zakon.kz.

Жертвенное мясо будет доставлено в дома нуждающихся. Для этого в городе Алматы был создан специальный штаб, также привлечены волонтеры, — сказал Асет Аташов.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и безопасности жителей жертвоприношение к празднику Курбан айт в период с 31 июля по 2 августа будет проводиться в онлайн-формате. Для подачи заявки на жертвоприношение необходимо зайти на портал Qurban2020.kz. На сайте заполнить необходимые данные, выбрать животное для жертвоприношения и оплатить. Отчет о проведенном жертвоприношении будет выслан заказчику.



Кроме того, через сайт нуждающиеся люди могут подать заявку на получение жертвенного мяса. Следует отметить, что при акимате имеется список малоимущих, которым будет выделено мясо вне зависимости от подачи заявки.



Для оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, был создан специальный штаб.



Главный имам мечети "Абу Бакр" также призвал жителей города строго соблюдать противоэпидемиологические правила.





Если мы слышим, что в одном месте есть болезнь, но все равно туда идём, то мы сами себе наносим вред. А если мы, болея, выходим на улицу, то приносим вред окружающим. Наносить себе и окружающим вред —это грех. Поэтому призываю всех соблюдать санитарные нормы, — сказал Асет Аташов, призвав жителей надевать маски, соблюдать дистанцию и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Напомним,- проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе;- организация и проведение забоя, реализация скота с автомашин на территории города Алматы и реализация скота в частных домовладениях;- в период с 31 июля по 2 августа приостановить работу убойных цехов и рынков по реализации животных, за исключением тех, которые осуществляют жертвоприношение в режиме онлайн, определенном Центральной мечетью г. Алматы.

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