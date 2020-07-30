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Повторных случаев заражения Covid-19 в Казахстане не было - Цой

Положительный тест на коронавирус может показать у пациента, который уже переболел. Это остаточные явления, но симптоматики при этом нет.

Фото : Pixabay30 июля 2020, 19:39

Повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане не зарегистрировано, заявил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящий момент повторных заболеваний коронавирусной инфекцией в Казахстане не зарегистрировано. Но есть повторно положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Это по данным наших иммунологов. Это осколки вируса, остатки у первично переболевших пациентов. То есть это остаточные явления в организме. Эти осколки вируса повторно подтверждаются, при этом симптоматики никакой нет. Пациенты ходят, ведут здоровый образ жизни, - сообщил глава Минздрава на брифинге в СЦК.

Отметим, в настоящее время в Казахстане зарегистрировано 87 664 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровевших - 57 815, умерших - 793.

Тамила Языкова, Нур-Султан.


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