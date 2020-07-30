Выкидыш у роженицы в Актау: расследование завершено и подводятся итоги

П данному случаю результаты расследования озвучит управление здравоохранения Мангистауской области - Цой..

Расследование по факту выкидыша у роженицы в Актау завершено, подводятся итоги, сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Управлением здравоохранения Мангистауской области данный случай проверен. Сейчас подводятся итоги. Думаю, отдельно управление доведет итоги своего расследования, — сообщил Цой.

7 июля вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что Минздрав проведет проверку по делу о выкидыше в провизорном центре в Актау. Она отмечала, что помощь роженице была оказана своевременно и вины медработников не доказано.

13 июня в СМИ сообщалось, что женщина потеряла ребенка в провизорном центре в Актау. Как утверждала пострадавшая, должную медпомощь, чтобы спасти ребенка, ей не оказали.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!