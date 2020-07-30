Выкидыш у роженицы в Актау: расследование завершено и подводятся итоги
П данному случаю результаты расследования озвучит управление здравоохранения Мангистауской области - Цой..
Расследование по факту выкидыша у роженицы в Актау завершено, подводятся итоги, сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.
Управлением здравоохранения Мангистауской области данный случай проверен. Сейчас подводятся итоги. Думаю, отдельно управление доведет итоги своего расследования, — сообщил Цой.
7 июля вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что Минздрав проведет проверку по делу о выкидыше в провизорном центре в Актау. Она отмечала, что помощь роженице была оказана своевременно и вины медработников не доказано.
13 июня в СМИ сообщалось, что женщина потеряла ребенка в провизорном центре в Актау. Как утверждала пострадавшая, должную медпомощь, чтобы спасти ребенка, ей не оказали.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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