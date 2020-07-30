Назначен руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана

Им стал 43-летний Тимур Муратов.

В Нур-Султане назначен руководитель управления общественного здравоохранения. Им стал 43-летний Тимур Муратов, передает zakon.kz.

Аким столицы Алтай Кульгинов представил главу управздрава на онлайн-совещании с главврачами больниц и поликлиник города.

Тимур Муратов в сфере медицины работает на протяжении 20 лет. Начинал с работы врачом в городской поликлинике № 6.

В разные годы работал заведующим отделением городской больницы № 2, заместителем главного врача по контролю качества медицинских услуг городской больницы № 2, главным врачом Акмолинской областной больницы № 2.

В последние годы работал заместителем руководителя управления общественного здравоохранения столицы, главным врачом станции скорой медпомощи.

Прошел путь от врача до первого заместителя директора РГП на ПХВ «Больница Медцентра Управления делами Президента РК» в соответствии с принципом меритократии.

Как сообщила пресс-служба, аким столицы Алтай Кульгинов поручил руководителю управления общественного здравоохранения принимать все необходимые меры для снижения динамики распространения СOVID-19. Карантинные меры позволили снизить значительную нагрузку на медработников и медучреждения.

Благодаря принятым мерам и усилению амбулаторного лечения в поликлиниках города количество вызовов на станцию скорой медпомощи снизилось в три раза – с 3 тыс. до 1 тыс., на 67,5% уменьшилось количество пациентов, поступающих в стационары с пневмониями, загруженность коечного фонда снизилась с 99% до 39%. Наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости коронавирусом.

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