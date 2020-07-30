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Михаилу Ефремову продлили срок домашнего ареста до 22 января

При этом инстанция отказала Ефремову в праве на двухчасовые прогулки.

Фото : tass.ru30 июля 2020, 19:59

Пресненский суд Москвы продлил актеру Михаилу Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 января. Об этом сообщил адвокат артиста Александр Добровинский, передает zakon.kz.

При этом инстанция отказала Ефремову в праве на двухчасовые прогулки, сообщает ТАСС.

Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года. Мы считаем данное решение вполне адекватным, — рассказал Добровинский.

Кроме того, суд рассматривал ходатайство гражданской супруги Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, Ирины Стеховой.

Оно было отклонено судом. В целом пока все складывается примерно так, как мы и предполагали. Ждем следующего слушания, — пояснил адвокат актера.

Первое заседание по делу Ефремова состоится 5 августа.

Напомним, в ночь на 8 июня Михаил Ефремов, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм скончался в реанимации.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ряд экспертов уже высказали уверенность в том, что артист должен понести реальное наказание.


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