Михаилу Ефремову продлили срок домашнего ареста до 22 января
При этом инстанция отказала Ефремову в праве на двухчасовые прогулки.
Пресненский суд Москвы продлил актеру Михаилу Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 января. Об этом сообщил адвокат артиста Александр Добровинский, передает zakon.kz.
При этом инстанция отказала Ефремову в праве на двухчасовые прогулки, сообщает ТАСС.
Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года. Мы считаем данное решение вполне адекватным, — рассказал Добровинский.
Кроме того, суд рассматривал ходатайство гражданской супруги Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, Ирины Стеховой.
Оно было отклонено судом. В целом пока все складывается примерно так, как мы и предполагали. Ждем следующего слушания, — пояснил адвокат актера.
Первое заседание по делу Ефремова состоится 5 августа.
Напомним, в ночь на 8 июня Михаил Ефремов, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм скончался в реанимации.
В отношении актера было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ряд экспертов уже высказали уверенность в том, что артист должен понести реальное наказание.
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