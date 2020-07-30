Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Игрок сборной Казахстана по футболу покинул российский клуб

Он подписал контракт с командой в январе 2020 года.

Фото : Rusfootball.info30 июля 2020, 20:22

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат покинул "Оренбург", передает zakon.kz.

Футболист подписал соглашение с российский командой 1 января 2020 года, и контракт был рассчитан до 30 июня 2021 года. По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги "Оренбург" покинул высший дивизион. Возможно, именно с этим и связан уход Куата из клуба.

Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты