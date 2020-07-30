Игрок сборной Казахстана по футболу покинул российский клуб

Он подписал контракт с командой в январе 2020 года.

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат покинул "Оренбург", передает zakon.kz.

Футболист подписал соглашение с российский командой 1 января 2020 года, и контракт был рассчитан до 30 июня 2021 года. По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги "Оренбург" покинул высший дивизион. Возможно, именно с этим и связан уход Куата из клуба.

Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

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