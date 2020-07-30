Президенту ФИФА выдвинуты обвинения в Швейцарии

По данным СМИ, Инфантино был участниками секретных встреч с генпрокурором Швейцарии, когда расследовались деле о коррупции в ФИФА.

Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против президента международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино, передает zakon.kz со ссылкой на Sky News.

Еще одним подозреваемым в рамках данного стал главный прокурор кантона Верхний Вале Ринальдо Арнольд.

По данным газеты Tages-Anzeiger, Инфантино и Арнольд были участниками секретных встреч с генеральным прокурором Швейцарии Майклом Лаубером, ушедшим в отставку в июле.

Встречи проходили на фоне расследования дел о коррупции в ФИФА.

Прокуратура Швейцарии в июне 2017 года расследовала 25 дел о коррупции в ФИФА, по данным СМИ. Тогда следователи получили 178 сообщений об операциях, предположительно связанных с "отмыванием" денег.

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