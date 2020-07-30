Японские и российские специалисты не советуют носить маски детям

Из-за физиологических особенностей детей маски могут затруднить им дыхание и привести к удушью.

Японские и российские медики предупреждают об опасности ношения масок для детей до трех лет, передает zakon.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Детям до трех лет не стоит носить защитные маски для профилактики коронавирусной инфекции – они могут нанести серьезный вред здоровью, заявила глава пресс-службы НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ Дарья Акоева. Рекомендация связана с физиологическими особенностями детской дыхательной системы.

Ранее члены Японской ассоциации педиатров также предупредили взрослых, что надевать маски детям до двух лет крайне не рекомендуется. Дело в том, что у детей в этом возрасте узкие дыхательные пути, а ношение маски может серьезно затруднить дыхание и даже привести к удушью.

Кроме того, отмечается, что в жаркую погоду маска может увеличить риск развития теплового удара у ребенка, а также создать дополнительную нагрузку на сердце.

Жар не покидает маску, и есть высокий риск теплового удара. Также у детей часто возникает рвота, что в свою очередь может вызвать пневмонию и удушье, — подчеркнул глава ассоциации Акира Камикава.

Он добавил, что существуют специальные медицинские маски небольшого размера, предназначенные для детей, однако и их использование также лучше начинать не раньше, чем с двух лет.

С заявлением японских коллег согласен член Союза педиатров России Ильдар Зиннатуллин.

Ритм и глубина дыхания у детей меняется несколько раз в минуту. Маска, как препятствие для вдоха и выдоха, может вызвать сонливость, быструю утомляемость, приступы паники и тревоги. Ведь в момент ее ношения мозг ребенка испытывает гипоксию со всеми вытекающими обстоятельствами, - сказал он.

Врач подчеркнул, что маленькому ребенку необходимо прикладывать много дополнительных усилий, чтобы сделать вдох через плотную ткань маски.

Для этого им нужно подключать резервную дыхательную мускулатуру, а у малышей она не так развита, как у взрослых, — отметил Зиннатуллин, добавив, что фанатичное ношение защитной̆ маски может навредить больше, чем сам вирус.

В то же время американский педиатр Стивен Цайхнер сообщил изданию "Голос Америки", что младенцы переносят многие инфекции тяжелее, чем взрослые, а значит, защищать их от COVID-19 особенно необходимо.

К примеру, пока мы не умели предупреждать передачу ВИЧ детям, на детей он оказывал более серьезное влияние, — сказал он.

Особенно это касается детей с хроническими, в том числе респираторными, заболеваниями, сердечными болезнями (например, с врожденным пороком сердца), другими метаболическими заболеваниями, а также врожденными синдромами иммунодефицита, — уточнил педиатр.

В связи с этим Ильдар Зиннатуллин заметил в разговоре с "Газетой.Ru", что в крайних случаях на короткое время медицинскую маску все же можно надеть на ребенка – в частности, при походе в поликлинику — место повышенной опасности. "Тем не менее, лучше по возможности сидеть дома и не посещать замкнутые пространства без явной на то нужды", — предостерег медик.

При этом действительно обезопасить малыша может ношение маски самими взрослыми: "Если они будут здоровы, то и ребенку ничего не грозит".

Стоит также ограничить контакты ребенка с другими детьми и взрослыми, считает Зиннатуллин. Его поддержал и Стивен Цайхнер.

Я понимаю, что это непросто, но нужно стараться максимально ограничивать контакты детей друг с другом. Как минимум не допускать игр в больших группах. Если у детей есть брат или сестра — лучше играть с ними. В рамках одного дома — ничего страшного, но большие праздники, группы и так далее — от всего этого, на мой взгляд, детей нужно оградить, — сказал медик.

Тем не менее, ограничивать прогулки полностью все же не стоит.

Гулять нужно, но не на детских площадках. Это могут быть парки, лесополоса в городе — одним словом, открытые пространства, - сказал Зиннатуллин.

Его слова подтвердила Дарья Акоева.

В качестве профилактики коронавирусной инфекции у детей следует просто максимально избегать массового скопления людей и соблюдать безопасную дистанцию, — пояснила она.

Кроме того, Зиннатуллин напомнил, что для защиты детей родителям необходимо чаще пользоваться антисептическими средствами.

Обеззараживать руки — основная мера профилактики для маленьких детей. Они постоянно трогают лицо, тянут грязные пальцы в рот, — подчеркнул он.

При этом педиатр отметил, что агрессивные антибактериальные растворы в таком случае лучше не использовать.

Учитывая очень чувствительную кожу малышей, лучше пользоваться мягкими средствами. На крайний случай, у всех дома есть перекись водорода, — сказал медик.

Не стоит забывать и про санитарную обработку вещей, к которым ребенок может прикоснуться, — в частности, стоит уделить внимание дезинфекции игрушек, ручек колясок и детской посуды, - заключил специалист.

Ранее глава Минздрава РК Алексей Цой заявлял о необходимости носить маски всем казахстанцам, в том числе новорожденным.

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