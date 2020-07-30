Водителя, будучи пьяным сбивший мужчину с ребенком, лишили прав на 8 лет

Его также подвергли административному аресту на 20 суток.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водитель, допустивший наезд на мужчину с ребенком в Алматы, лишен права управления ТС на восемь лет, передает zakon.kz.

Согласно сообщению пресс-службы ДП Алматы, эта мера назначена только за управление машиной в нетрезвом виде. Наказание за наезд на двух пешеходов и еще одно ДТП, которое он совершил, скрываясь с места наезда на людей, будет определена по завершению расследования, которое проводится УП Бостандыкского района.

По этому делу назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская, с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных пешеходами. По окончанию производства материалы для принятия решения будут направлены в суд.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!