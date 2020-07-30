ЕС ввел санкции против России за кибератаки
Под ограничительные меры попали главный центр спецтехнологий Генштаба ВС РФ и четверо россиян.
Фото : Getty Images30 июля 2020, 21:13
Европейский Союз в четверг, 30 июля, ввел санкции против структур и граждан России и Китая за кибератаки, передает zakon.kz со ссылкой на сайт ЕС.
Они введены в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам, который был создан год назад.
Шесть физических лиц и три организации или органа должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, подпадающих под действие ограничительных мер. Эти лица и организации или органы несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены в кибератаки или попытки кибератак, включая попытку кибератаки против ОЗХО и кибератаки, публично известные как WannaCry и NotPetya, а также операция Cloud Hoppe, - значится в сообщении.
В частности, под санкции попали главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ и четверо граждан России.
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