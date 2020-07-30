С августа в Греции разрешили возобновить круизы
Круизным лайнерам позволят причаливать в портах Пирея, Родоса, Ираклио, Волоса, Корфу и Катаколо.
Фото : Pixabay30 июля 2020, 22:11
С 1 августа Греция решила позволить восстановить круизные путешествия. Об этом заявил министр туризма Харис Теохарис, передает zakon.kz со ссылкой на Ekathimerini.
В частности, круизным лайнерам позволят причаливать в портах Пирея, Родоса, Ираклио, Волоса, Корфу и Катаколо.
Перечень будут расширять в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.
По информации издания, туризм обеспечивает около 20% ВВП Греции. В 2019 году страну посетили около 33 млн туристов.
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