Супруга президента Бразилии заразилась коронавирусом

25 июля ранее заразившийся коронавирусом президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил об отрицательном тесте на коронавирус, который политик сдал повторно.

Коронавирус выявили у супруги президента Бразилии Жаира Болсонару Мишель, передает zakon.kz со ссылкой "Известия".

Тест на инфекцию первая леди страны сдала 30 июля. Результат оказался положительным, отмечает телеканал Globo. Специалисты оценили состояние женщины как хорошее, Мишель Болсонару будет соблюдать необходимые санитарные требования.

Первая леди будет находиться под наблюдением медицинского персонала администрации президента, — отмечается в сообщении.

25 июля ранее заразившийся коронавирусом президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил об отрицательном тесте на коронавирус, который политик сдал повторно. В начале пандемии бразильский лидер называл коронавирусную инфекцию небольшим гриппом и утверждал, что экономические последствия от изоляции могут быть хуже, чем от пандемии

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