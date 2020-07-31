Ученые научились "стирать" из памяти неприятные воспоминания

Исследователи проводили опыты на ста добровольцах, которым сначала создали болезненное переживание, а потом "стерли" неприятное воспоминание о нем.

Итальянские нейрофизиологи смогли стереть у добровольцев неприятные воспоминания с помощью трансчерепной магнитной стимуляции мозга. На основе этой технологии ученые рассчитывают в будущем разработать лечение от посттравматического стрессового синдрома и других нарушений психики, передает zakon.kz со ссылкой на научный журнал Current Biology.

Опыты показали, что мы можем менять то, как долго хранятся потенциально неприятные и травматические воспоминания. Это очень важно с точки зрения реабилитационной и клинической медицины. Нашу методику можно применять для самых разных целей, начиная с лечения посттравматического стрессового расстройства, чем мы планируем заняться в ближайшее время, - рассказал один из авторов исследования, профессор Болонского университета Джузеппе ди Пеллегрино.

В ходе трансчерепной магнитной стимуляции (ТМС) можно с помощью магнитных сигналов разной частоты бесконтактно повышать или понижать активность разных частей головного мозга. Проникая в мозг, эти сигналы порождают импульсы электричества, которые меняют характер работы нервных клеток в той области, куда направлен прибор.

Ученые под руководством Ди Пеллегриновыяснили, как с помощью такого прибора можно удалять уже устоявшиеся неприятные воспоминания. На эту идею их натолкнуло изучение так называемой реконсолидации памяти. Так нейрофизиологи называют процесс, во время которого мозг периодически воспроизводит воспоминания о событиях, хранящихся в долговременной памяти, и укрепляет их.

Каждый раз, когда воспроизводится то или иное воспоминание, оно некоторое время находится в состоянии, когда его можно изменить. Мы разработали протокол, который использует такое "окно изменчивости" для того, чтобы вмешаться в процесс реконсолидации неприятных воспоминаний, - объяснил коллега ди Пеллегрино, Симоне Батталья.

Отмечается, что это стало возможным благодаря тому, что итальянские нейрофизиологи обнаружили, что эта фаза реконсолидации памяти о страхе и неприятных эмоциях протекает в одном из регионов префронтальной коры, до которого можно "дотянуться" с помощью ТМС. Руководствуясь этой идеей, нейрофизиологи собрали группу из ста добровольцев и попытались стереть у них неприятное воспоминание, созданное в ходе эксперимента.

Исследователи показывали добровольцам набор нейтральных фотографий и при этом периодически наносили им достаточно болезненные удары электрошоком. В результате у участников исследования довольно быстро сформировалась ассоциация между этими снимками и болью от ударов током.

Через несколько дней ученые пригласили их пройти повторный эксперимент, пытаясь возродить воспоминания о пережитом электрошоке с помощью тех же фотографий. В это время нейрофизиологи воздействовали на разные регионы их мозга при помощи ТМС, пытаясь "нащупать" цепочки нейронов, которые участвовали в консолидации негативных воспоминаний.

На следующий день ученые проверили, изменились ли воспоминания добровольцев, еще раз показав им фотографии. Как оказалось, стимуляция определенных регионов префронтальной коры действительно избавила добровольцев от страха и неприятных воспоминаний, несмотря на то, что они не забыли событий прошлого дня. Воздействие на другие участки мозга таких результатов не дало.

Успешное завершение этих опытов, как считает ди Пеллегрино, открывает дорогу для использования ТМС в качестве терапии от посттравматического стрессового синдрома и других нарушений психики, из-за которых у человека формируются долговременные или навязчивые негативные воспоминания.

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