Более 10 млн человек на планете излечились от коронавируса

Всего количество заразившихся - 17 млн.

Число излечившихся после заражения коронавирусом пациентов по всему миру превысило 10 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает zakon.kz.

По последним данным, успешно победили инфекцию 10 000 738 пациентов на Земле. Заразились 17 109 335 человек, умер — 668 801.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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