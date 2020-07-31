Крупнейшие мировые нефтедобытчики сообщают о рекордных убытках

Выручка Total упала на 32%, до $69,6 млрд.

Британско-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell по итогам января-июня получила чистый убыток $18,15 млрд по сравнению с прибылью в $8,9 млрд за первое полугодие 2019 года. Об этом говорится в опубликованном биржевом отчете компании, передает zakon.kz.

Выручка, включая доходы от совместных предприятий, уменьшилась в 2,8 раза, до $32,491 млрд. Добыча сырья снизилась на 5,6%, до 3,38 млн баррелей в сутки в пересчете на нефтяной эквивалент.

В свою очередь, французский нефтегазовый концерн Total сообщил на бирже о чистом убытке $8,33 млрд по сравнению с прибылью $5,87 млрд в январе-июне 2019 года.

Выручка Total упала на 32%, до $69,6 млрд. При этом объем добычи нефтегазового сырья вырос на 0,5%, до 2,96 млн баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте.

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