В ВКО семью с ребенком спасли из тонущей лодки в Ишиме

Как выяснилось, при движении на лодке по реке на винт мотора намоталась рыболовная сеть.

29 июля семья из трех человек, в том числе 4-летний ребенок, были спасены на реке Ишим в районе “Зайсан”, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По телефону “112” в оперативно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что требуется помощь спасателей. Двое спасателей, руководитель спасательного подразделения Сергей Черкасов и спасатель Марат Бекенбаев, на моторной лодке незамедлительно оказались на месте происшествия.

По прибытию на место ЧС они обнаружили резиновую лодку, в которой находились три человека. Пострадавшие были эвакуированы на служебном плавсредстве и успешно доставлены на берег.

Как выяснилось, при движении на лодке по реке Ишим на винт мотора намоталась рыболовная сеть, в результате чего произошел отказ двигателя, и в лодку стала поступать вода. В ходе инцидиента никто не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.

Если бы не своевременная помощь спасателей, все могло бы закончится иначе. В очередной раз напоминаем – если вы собираетесь выплывать на лодке, первым делом необходимо убедиться в ее исправности. Соблюдайте следующие правила безопасности на плавсредствах:

– не катайтесь на лодках в плохую, ветреную погоду, во время грозы;

– не перегружайте плавсредство сверх установленной нормы;

– наденьте спасательные жилеты;

– во время движения лодки нельзя меняться местами и садиться на ее борт;

– не допускайте шалости во время движения плавсредства.

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