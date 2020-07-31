31 июля в РК ожидается облачная погода без существенных осадков

Ветер западный, юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

В пятницу, 31 июля, в Казахстане ожидается облачная погода с прояснениями, существенных осадков по республике не прогнозируется, сообщает zakon.kz.

Ветер западный, юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, - говорится на сайте gismeteo.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется +13...+18 °С, днем температура воздуха составит +25...+31 °С.

На западе страны температура воздуха ночью составит +17...+23 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +30...+32 °С.

В восточной части ночью ожидается до +9...+19 °С, днем температура поднимется до +21...+28 °С.

На юге республики ночью прогнозируется +20...+24 °С, днем воздух прогреется до +28...+32 °С.

Прогноз погоды в Алматы: днем 25°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 26°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 31 июля.

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