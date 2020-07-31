В сенате США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов

Сенаторы также предлагают выделять по четыре миллиона долларов в год на подготовку украинских офицеров.

Группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение Украине 300 миллионов долларов на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, сенаторы предлагают выделять по четыре миллиона долларов в год на подготовку украинских офицеров.

В настоящее время по линии Пентагона на военную помощь Украине ежегодно выделяется примерно 250 миллионов долларов. Сенаторы таким образом хотят закрепить финансовые обязательства со стороны Вашингтона в виде отдельного закона.

Кроме того, законопроект призывает госдепартамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

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