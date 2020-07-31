Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В сенате США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов

Сенаторы также предлагают выделять по четыре миллиона долларов в год на подготовку украинских офицеров.

Фото : lenta.ru31 июля 2020, 06:40

Группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение Украине 300 миллионов долларов на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, сенаторы предлагают выделять по четыре миллиона долларов в год на подготовку украинских офицеров.

В настоящее время по линии Пентагона на военную помощь Украине ежегодно выделяется примерно 250 миллионов долларов. Сенаторы таким образом хотят закрепить финансовые обязательства со стороны Вашингтона в виде отдельного закона.

Кроме того, законопроект призывает госдепартамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты