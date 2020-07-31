В это непростое время значение Курбан айта принимает еще более важный и благородный смысл, отметил он.

Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских мусульман с праздником Курбан айт, сообщает zakon.kz.

Поздравление Аскара Мамина опубликованное на сайте премьер-министра РК:

Поздравляю мусульман Казахстана со священным и особо почитаемым в Исламе праздником Курбан айт, который символизирует добро, милосердие и взаимопомощь. Эти ценности объединяют не только мусульман, но и представителей других религий, весь наш народ.

В это непростое время значение Курбан айта — почитание Всевышнего и помощь нуждающимся — принимает еще более важный и благородный смысл.

Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, мира и благополучия, чтобы благие дела и пожелания воздались Всевышним многократно!

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