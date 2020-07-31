В области значительно сократилась занятость провизорных коек и снизилось число обращений в стационары и скорую

Положительную динамику в эпидситуации фиксируют в Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Биржан Досмаилов на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Биржан Досмаилов назвал последние данные по эпидемиологической обстановке в регионе. В частности, в области значительно сократилась занятость провизорных коек, снизилось число обращений в стационары и скорую, а количество выписываемых из стационаров превысило число госпитализируемых почти в 1,5 раза.

Наблюдается спад обращаемости и госпитализации пациентов в целом. Грядет сокращение коечного фонда. Загруженность провизорных коек в области в настоящее время составляет 36%. Отмечается уменьшение количества вызовов скорой помощи на 52%. В пик было 1 128 вызовов в сутки, сейчас - 500-600. Сейчас больницы уже готовятся к тому, чтобы начать принимать плановых пациентов, - рассказал Биржан Досмаилов.

Отметим, что в Павлодар, по договоренности акима области и губернатора Новосибирской области, прибыла делегация врачей из соседнего российского региона. Медики из Новосибирска приехали для обмена опытом и консультаций в подготовке к возможной новой волне коронавируса. Они пообщались с коллегами в провизорных стационарах Павлодара, Экибастуза и Аксу.

Российские врачи отмечают высокую компетенцию своих павлодарских коллег и делятся, что состоялся продуктивный профессиональный диалог.

Напомним, с 1 июля число провизорных коек в Павлодарской области увеличили в 1,8 раза – с 1 967 до 3 647. В Павлодаре был также открыт триаж-центр, эффективность работы которого отмечают местные специалисты. В регионе также было увеличено количество мобильных бригад с 52 до 155. В области имеется 148 аппаратов ИВЛ, планируется приобретение еще 64 аппаратов.

Кроме того, в Павлодарской области, по поручению главы региона, был создан лекарственный стабилизационный фонд, благодаря которому аптеки городов и районов в настоящее время обеспечены по меньшей мере месячным запасом популярных жаропонижающих, противовирусных препаратов, антибиотиков и антикоагулянтов.

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