Казахстанские и китайские вооруженные силы защищают общие ключевые интересы - посол КНР в РК

Он также отметил, что обе армии часто обмениваются кадрами, имеют практическое сотрудничество и эффективно, тесно взаимодействуют друг с другом.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо в интервью к 93-й годовщине основания Народно-освободительной армии Китая рассказал о сотрудничестве Казахстана и Китая в военной сфере, сообщает zakon.kz.

По его словам, с момента установления дипломатических отношений 28 лет назад сотрудничество между вооруженными силами Китая и Казахстана всегда развивается в здоровом и надежном ключе, который отражает комплексность, важность и стратегический характер развития китайско-казахстанских отношений.

Обе армии часто обмениваются кадрами, имеют практическое сотрудничество и эффективно, тесно взаимодействуют друг с другом. Обе стороны достигли плодотворных результатов в сотрудничестве в различных областях, таких как военные обмены, соревнования, военная подготовка, культурные обмены и подготовка персонала. Китайские и казахстанские вооруженные силы решительно расправляются с "тремя силами зла" и выступают против создания "цветной революции" в регионе, защищают общие ключевые интересы двух стран на полную мощь и внесли важный вклад в безопасность, стабильность, процветание и развитие региона, - отметил Чжан Сяо.

Он также подчеркнул, что Китай готов работать с Казахстаном, чтобы с полной отдачей реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, поддерживать дух дружественного и взаимовыгодного сотрудничества в военной сфере, глубоко раскрывать потенциал, расширить области и постоянно повышать уровень сотрудничества для создания мирной обстановки и хороших условий для совместного построения инициативы "Один пояс, один путь" и сопряжения ее с НЭП "Нұрлы жол", а также внести большой вклад в создание сообщества единых интересов и судьбы Китая и Казахстана.

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