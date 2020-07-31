Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing

Переговоры между Украиной и иранской делегацией о компенсации начались в Киеве 30 июля.

Тегеран согласен выплатить компенсацию за крушение пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави.

Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения, - сказал Мусави.

Между Тегераном и Киевом продолжаются переговоры, Иран несет ответственность за случившееся, добавил представитель МИД.

Мусави также напомнил, что "многие пассажиры" были гражданами Ирана.

Переговоры между Украиной и иранской делегацией о компенсации начались в Киеве 30 июля.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", вылетевший из аэропорта Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после взлета рано утром 8 января. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

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