11 лет лишения свободы получили педофил, задержанный в Туркестанской области

В свою очередь, полицейские напоминают, что каждый родитель не должен забывать о безопасности своего ребенка.

11 лет лишения свободы получили педофил, задержанный полицейскими Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Сегодня в нашей стране особое внимание уделяется защите прав несовершеннолетних. И педофилам никаких скидок нет. При осуждении лиц за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних условное наказание на применяется. Также они не подлежат условно-досрочному освобождению при отбывании наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо сокращение срока назначенного наказания, освобождению от уголовной ответственности при исполнении условий процессуального соглашения, освобождению от уголовной ответственности в связи с искренним раскаянием, освобождению от уголовной ответственности и наказания на основании акта амнистии или помилования. Осужденному за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних никаких послаблений не предусмотрено - отметил начальник Следственного управления Департамента полиции Туркестанской области полковник полиции Нурмахан Жалгасов.

К примеру, в декабре 2018 года в Тулькубасском районе Туркестанской области зарегистрировали факт изнасилования несовершеннолетней девочки. Угрожая подростку физической расправой и воспользовавшись бессознательным состоянием потерпевшей, подозреваемый совершил с ней насильственные действия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники криминальной полиции задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний безработный житель Тулькубасского района. Мужчину взяли под стражу и провели досудебное расследование.

Собранные материалы уголовного дела направили в суд, который вынес свое решение по данному делу. В апреле 2019 года решением суда подсудимый был признан виновным по статье 120 ч. 3 ч п.3 УК РК "изнасилование". Педофила приговорили к 11 годам лишения свободы, а также лишен права занимать педагогическую или иные определенные должности, связанные с работой с несовершеннолетними лицами сроком на 10 лет.

В свою очередь, полицейские ДП Туркестанской области напоминают, что каждый родитель не должен забывать о безопасности своего ребенка. Прежде всего, не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей. Если ваши дети в школьном возрасте, они должны регулярно сообщать о том, куда идут и с кем они общается. Взрослые должны запретить детям гулять в опасных местах, а также дружить с подростками, склонными к бродяжничеству и правонарушениям.

Кроме того, родители должны обратить внимание на одиноких мужчин, которые беспричинно находятся возле подъездов, во дворе школы или возле детского сада. В случае обнаружения подозрительных лиц, незамедлительно обратиться в полицию. Злоумышленники могут находится и в автомашинах. Поэтому если у взрослых нет возможности встретить ребенка с уроков, кружков и секций, то рекомендуется посоветовать им возвращаться домой вместе с одноклассниками.

Дети-наше будущее. Защитим наших детей всем обществом. А, преступники должны понести свое наказание.

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