Евро вырос на 10 тенге за сутки в казахстанских обменниках

Цены на нефть эталонных марок снижаются.

По состоянию на 31 июля казахстанские обменники покупают евро за 500 тенге и продают за 505 тенге, сообщает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 422/424,5 тенге.

Еще вчера в обменниках продажа доллара была по 421-423 тенге, евро – 492-495 тенге. Таким образом, рост евро составил 8-10 тенге.

Цены на нефть эталонных марок снижаются. Участники рынка обеспокоены тем, что новые вспышки коронавируса по всему миру приведут к снижению спроса на топливо, в то время как крупнейшие нефтепроизводители начинают ослаблять ограничения на добычу.

По состоянию на 22:56 нст 30 июля стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,79%, до 43,30 доллара за баррель, цена фьючерсов на WTI опускалась на 2,54%, до 40,22 доллара за баррель.

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